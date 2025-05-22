Мексика потребует объяснений у Израиля по поводу обстрела дипломатов в Палестине

МИД Мексики запросит у израильского посольства разъяснений после обстрела Армией обороны Израиля группы посещавших лагерь палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан иностранных дипломатов, среди которых были мексиканцы. Об этом сообщается на странице министерства иностранных дел Мексики в социальной сети X.

По информации внешнеполитического ведомства, в составе группы дипломатов из 32 стран находились двое мексиканцев: глава представительства республики в Палестине Педро Бланко Перес и его заместитель Хулио Сесар Эскобедо Флорес.

МИД обратится в посольство Израиля в Мексике с требованием предоставить разъяснения, необходимые по данному делу. В Мехико отметили, что происшедшее нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая устанавливает неприкосновенность дипломатических агентов. Все ее участники, в том числе и Израиль, должны соблюдать взятые на себя обязательства.

21 мая армия Израиля подтвердила удар по делегации дипломатов.

Ранее Израиль возобновил операцию против ХАМАС в Газе.