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Армия Израиля подтвердила удар по делегации дипломатов

ЦАХАЛ: израильские военные открыли огонь по кортежу иностранных дипломатов

Израильские военные открыли огонь по кортежу иностранных дипломатов, направлявшихся в Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Согласно предварительному расследованию, делегация отклонилась от утвержденного маршрута и вошла в район, где им не разрешалось находиться. Солдаты ЦАХАЛ, действовавшие в этом месте, открыли предупредительный огонь, чтобы не дать им приблизиться», — говорится в заявлении армии.

После инцидента, как только выяснилось, что лица были частью дипломатической делегации, командующий дивизией Иудеи и Самарии бригадный генерал Яки Дольф немедленно рассмотрел инцидент. Также было поручено провести переговоры с дипломатами и представителями стран, направивших делегацию. В ЦАХАЛ добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал и выразили сожаление о случившемся.

Незадолго до этого МИД Палестины осудил атаку израильских военных на делегацию из дипломатов и журналистов, которые совершали плановый визит в Дженин на Западном берегу Иордана с целью ознакомления с гуманитарной ситуацией. В палестинском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что в составе дипломатической делегации были послы Иордании, Египта и Марокко, кроме того, в нее вошли консулы Великобритании, Греции и Франции.

Ранее Израиль возобновил операцию против ХАМАС в Газе.

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