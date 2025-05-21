Президент Финляндии рассказал о новом посреднике в переговорах по Украине

Европа теперь играет роль посредника в переговорах об украинском урегулировании, заявил в интервью изданию Yle президент Финляндии Александр Стубб.

«Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует <...>. США не отказались от своей посреднической роли в этом конфликте», — сообщил Стубб.

По его словам, ситуация в контексте участия в переговорах для Европы «складывается удачно», и ей бы хотелось присоединиться к обсуждению прекращения боевых действий и будущего мирного соглашения.

21 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подхода «перемирие — а там посмотрим» в ходе урегулирования украинского конфликта больше не будет. Он объяснил, что Россия больше не позволит себя обмануть, поэтому ни о каком прекращении огня до переговоров речи быть не может. Министр также напомнил, как проходили российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Европе сформулировали план по Украине.