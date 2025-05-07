Кремль: России больше не интересен формат «Большой восьмерки»

Песков заявил, что России больше не интересен формат G8

России больше неинтересен формат «Большой восьмерки» (G8). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы уже много лет говорим о том, что этот формат нам неинтересен. Мы не считаем его большим релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль», — сказал Песков журналистам.

По его словам, центр экономического развития сместился в другую сторону и другие страны «уже являются законодателями экономических процессов».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что возможность восстановления формата «Большой восьмерки» с участием России утрачена.

По его мнению, подходящий момент упущен, а западные страны вновь «промазали с важным решением». При этом он назвал исключение Москвы из клуба «очень плохим» решением и предположил, что если бы не оно, военных действий на Украине бы не было.

Россия вышла из G8 в 2014 году после того, как участники клуба провели встречу без участия Москвы из-за Крыма.

Ранее сообщалось, что Британия обсудит возможность присоединения РФ к G7.