Кремль: России больше не интересен формат «Большой восьмерки»

России больше неинтересен формат «Большой восьмерки» (G8). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Мы уже много лет говорим о том, что этот формат нам неинтересен. Мы не считаем его большим релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль», — сказал Песков журналистам.
По его словам, центр экономического развития сместился в другую сторону и другие страны «уже являются законодателями экономических процессов».
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что возможность восстановления формата «Большой восьмерки» с участием России утрачена.
По его мнению, подходящий момент упущен, а западные страны вновь «промазали с важным решением». При этом он назвал исключение Москвы из клуба «очень плохим» решением и предположил, что если бы не оно, военных действий на Украине бы не было.
Россия вышла из G8 в 2014 году после того, как участники клуба провели встречу без участия Москвы из-за Крыма.
Ранее сообщалось, что Британия обсудит возможность присоединения РФ к G7.