Зеленский прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в «Большую семерку»

Идея президента США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семерку» (G7) может быть проявлением хитрости Белого дома. Об этом президент Украины заявил в интервью Time.

Зеленский подчеркнул, что в подходе Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта используется тактика «кнута и пряника», в которой кнут достается Киеву, а пряник — Москве.

«Если пряник отравлен, то слава Богу. Может быть, в этом и заключается хитрость этой дипломатии», — отметил президент Украины.

Он добавил, что возвращение России в G7 может прекратить любые разговоры о возможности дипломатической изоляции страны.

В феврале Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмерки» (G8) с участием России.

Группа семи (G7) представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Первое заседание этого клуба состоялось в 1975 году во Франции, и в его состав вошли Великобритания, Западная Германия, Италия, США, Франция и Япония. Формат «семерки» действовал с 1976 по 1997 год, после чего, благодаря присоединению России, объединение стало называться «Большой восьмеркой». Однако в марте 2014 года (в период президентства Барака Обамы), в ответ на события в Украине и сложившуюся напряженность в отношениях США и Европы с Россией, западные страны решили вновь вернуться к формату «семерки».

Ранее был назван план Трампа по снятию санкций с России.