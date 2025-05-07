«Это было глупо»: Трамп — об исключении России из G8 и шансе на ее возвращение

Трамп заявил, что сейчас неподходящее время возвращать Россию в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность восстановления формата «Большой восьмерки» с участием России утрачена. По его мнению, подходящий момент упущен, а западные страны вновь «промазали с важным решением». При этом он назвал исключение Москвы из клуба «очень плохим» решением и предположил, что если бы не оно, военных действий на Украине бы не было. В России же неоднократно заявляли, что считают G8 неактуальной и предпочитают «Большую двадцатку».

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность возвращения России в состав «Большой восьмерки» (G8) уже упущена. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с журналистами.

«Я думаю, сейчас не самое подходящее время. Нет, сейчас самое неподходящее время. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей», — заявил он.

Тем не менее американский президент назвал исключение России из G8 «очень глупым решением».

«Знаю, что президенту [США Бараку] Обаме это не нравилось, и они проголосовали об исключении России. Я говорил, если бы они этого не сделали, что, по моему мнению, было очень глупым решением <...>. Если бы была G8 и Россия была в ней, то, я думаю, возможно, у вас бы не было этой глупой и смертоносной войны, которая идет сейчас. Это было очень плохое решение», — сказал он.

Россия была исключена из «Большой восьмерки», которая после этого стала «Большой семеркой», в 2014 году после присоединения Крыма. Главной причиной исключения Москвы западные страны называли «нарушение международного права». Участниками G7 остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

В 2020 году Дональд Трамп заявил, что США выступили за исключение России из состава «Группы восьми», поскольку, по его словам, Москва в тот период фактически переиграла президента Барака Обаму на внешнеполитическом направлении. По мнению бывшего президента, в те годы Америка демонстрировала слабость во многих вопросах, «и особенно в отношениях с Россией».

Трамп — за, а кто против?

В середине февраля 2025 года Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой и выразил желание вернуть Москву в этот международный клуб. Он подчеркнул, что «вопрос не в том, нравится вам Россия или нет. Вопрос в G8».

Однако другие члены G7 такую возможность отвергли. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сотрудничество с Россией в рамках «семерки» невозможно. Она добавила, что при условии возвращения к миру и изменения политики агрессии возможно возобновление сотрудничества в различных областях.

«Сотрудничества с Россией в рамках G7 не будет, пока сохраняется текущий курс Москвы», — сказала она на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Аналогичную позицию заняли Канада и Великобритания: в Оттаве и Лондоне заявляли, что возвращение России противоречит ценностям G7 и подрывает доверие к формату.

В Кремле также скептически отнеслись к идее восстановления G8. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возвращение России в «семерку» не является самоцелью, и подчеркнул, что Москва делает акцент на других форматах, таких как G20, которые более эффективно отражают современные экономические реалии.

«Мы говорили, что группа, которая сейчас называется «Группой семи», утратила свою релевантность, даже с той точки зрения, что она объединяет страны, которые не являются лидерами экономического и социального роста. Центры роста переместились в другие регионы земного шара», — сказал представитель Кремля.

Рассуждая о том, зачем Трампу возвращать Россию в «семерку», ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин предположил, что он хочет вернуть Москву под влияние Запада:

«Более того, сцепку российско-китайскую разорвать. О чем раньше говорил, помните, Генри Киссинджер: мол, сотрудничество между Россией и Китаем — это геополитический кошмар».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что идея Трампа может быть проявлением хитрости Белого дома , ведь в подходе Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта используется тактика «кнута и пряника», в которой кнут достается Киеву, а пряник — Москве.

«Если пряник отравлен, то слава богу. Может быть, в этом и заключается хитрость этой дипломатии», — отметил президент Украины.

Он добавил, что возвращение России в G7 может прекратить любые разговоры о возможности дипломатической изоляции страны.