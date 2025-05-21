Копатько и Безпалько усомнились в причастности Зеленского к убийству Портнова

Российские политологи высказали сомнения в причастности президента Украины Владимира Зеленского к убийству Андрея Портнова, бывшего советника экс-главы государства Виктора Януковича. Свои аргументы в беседе с «Лентой.ру» привели социолог Евгений Копатько и политолог Богдан Безпалько.

Копатько назвал маловероятной версию о наличии у Портнова компрометирующих материалов на украинских чиновников. По его мнению, западные союзники Киева, включая США и Великобританию, и так обладают значительным объёмом информации, способной дискредитировать власти Украины.

«Это делает гипотезу о «компромате» Портнова избыточной», — пояснил Копатько.

Безпалько отметил, что даже при наличии у Портнова секретных данных их значимость теряется на фоне текущих скандалов и геополитических процессов.

«На переговорах и в медиаполе обсуждаются куда более серьезные темы. Компромат экс-советника Януковича выглядит слишком невыразительно, чтобы из-за него устраивать ликвидацию», — заявил Безпалько.

Нападение на Портнова произошло утром 21 мая. Около 09:15 утра по местному времени (10:15 мск) в полицию поступил звонок с сообщением о человеке на улице с огнестрельными ранениями.

По данным радиостанции SER, бывший советник Януковича был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование госсредств и нарушение прав человека на Украине. Портнова оправдали, но украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с РФ.

По данным испанской газеты El Pais, в нападении на Портнова принимали участие два-три человека. В этот момент экс-советник Януковича находился за рулем автомобиля.

Ранее украинский блогер заявил о наличии у убитого Портнова компромата на Зеленского.