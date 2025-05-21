Президент Финляндии анонсировал переговоры в Ватикане по прекращению огня на Украине

Стубб: переговоры по Украине могут пройти в Ватикане на следующей неделе

«Технические» переговоры, направленные на достижение прекращения огня на Украине, могут состояться в Ватикане уже на следующей неделе. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, передает издание «Страна.ua».

«Посредников стало больше — раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует», — отметил он.

16 мая сообщалось, что Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин уточнил, что понтифик имел в виду «предоставление Ватиканом возможности для прямой встречи двух сторон». Паролин подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы обе стороны «говорили друг с другом, вопрос лишь в наличии места».

19 мая президент США Дональд Трамп после телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Ватикан выразил «сильную заинтересованность» в проведении этих переговоров на своей территории.

Ранее в Кремле оценили предложение папы Римского по переговорам с Украиной.