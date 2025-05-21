Песков оценил предложение папы Римского по переговорам с Украиной

Пока место дальнейших переговоров РФ и Украины не определено, и решение принимается заинтересованными сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление нового папы Римского Льва XIV провести в Ватикане следующий раунд переговоров.

«Такое решение пока не было, но мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность, усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему урегулированию», — отметил Песков.

Он добавил, что пока Кремль не получал от Ватикана напрямую никаких конкретных предложений по сотрудничеству.

16 мая сообщалось, что Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин уточнил, что понтифик имел в виду «предоставление Ватиканом возможности для прямой встречи двух сторон». Паролин подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы обе стороны «говорили друг с другом, вопрос лишь в наличии места».

19 мая президент США Дональд Трамп после телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Ватикан выразил «сильную заинтересованность» в проведении этих переговоров на своей территории.

Ранее Зеленский сообщил о готовности к диалогу с Россией в любом формате.