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В Кремле рассказали, что Путин и Трамп не хотели заканчивать разговор

Ушаков: Путин и Трамп не хотели заканчивать телефонный разговор и класть трубку
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не хотели заканчивать свой телефонный разговор, который был особенно продолжительный. Об этом заявил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По его словам, это была «искренняя, откровенная, доверительная» беседа, в ходе которой главы двух стран называли друг друга по имени. Представитель Кремля отметил, что Путин и Трамп делали много отступлений от главных тем разговора.

«Поэтому и разговор такой длинный, плюс еще перевод. Но я скажу вам, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда оба президента, ни один из них не хотел заканчивать разговор, не хотел, если так можно выразиться, класть трубку», — заявил Ушаков.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

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