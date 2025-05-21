США выступают против пункта о поддержке Украины в декларации G7

Соединенные Штаты выступают против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявлении G7 по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой семерки», которая проходит в Канаде. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Вашингтон также против того, чтобы спецоперация России на Украине обозначалась в документах как «незаконная».

До этого стало известно, что предстоящий саммит НАТО будет сосредоточен на теме роста военных расходов и наращивания производства, а не на вступлении Украины в военный блок. Отмечается, что саммит будет короче, чем предыдущие, и по его итогам стороны примут короткую декларацию.

Страны НАТО работают над повышением расходов на оборону до 5% от ВВП к 2032 году, чтобы удовлетворить требования президента США Дональда Трампа. В то же время отмечается, что на сегодняшний день ни одна страна не достигла этого порога.

Ранее Рубио высказался о дальнейшей военной помощи Украине.