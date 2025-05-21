Лавров поблагодарил президента Армении и передал привет от Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну привет от российского президента Владимира Путина во время встречи в Ереване. Его слова приводит ТАСС.

«Спасибо за эту возможность посетить вас, передать приветы от Владимира Владимировича Путина» – заявил дипломат.

Лавров также выразил надежду на то, что армянский президент одобрит «полезные переговоры», которые состоялись ранее с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

На пресс-конференции министр заявил по итогам переговоров в Ереване, что Россия и Армения прошли стадию взаимного недоверия и обид.

После переговоров с армянским коллегой Лавров также сообщил об урегулировании вопросов с поставками оружия между странами. Он отметил, что в результате борьбы России со всей Европой Москва испытывает трудности с выполнением обязательств в срок, однако даже в непростой обстановке она передает целый ряд систем вооружений.

Ранее Лавров оценил уровень «укранизации» в Армении.