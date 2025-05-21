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Лавров сообщил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению

Лавров: все вопросы с поставками оружия в Армению и их оплатой урегулированы
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Все вопросы с несостоявшимися поставками оружия в Армению, а также с их оплатой решены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает РИА Новости.

«Эпизоды с оплатой поставок и с несостоявшимися поставками мы обсуждали сегодня. Мы урегулировали. Эти платежи зачтены на другие цели, и здесь каких-либо противоречий не существует», — заявил глава российского МИДа.

Лавров, говоря о новых поставках оружия, отметил, что Россия вынуждена воевать против всей Европы. Министр иностранных дел РФ указал, что для этой ситуации Москва не может выполнить все свои обязательства в срок, однако даже в непростой обстановке она передает целый ряд систем вооружений.

В марте сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по объему экспорта вооружений и военной техники в прошлом году, реализовав продукцию на сумму $13,75 млрд. Как стало известно из рейтинга Центра анализа мировой торговли оружием, который основан на подтвержденных контрактах, показатель для России представляет собой экспертную оценку, учитывая закрытость официальной статистики после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее РФ запросила у Армении информацию о планах США по военной технике.

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