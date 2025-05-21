Украина может поменять состав переговорной группы из-за нехватки профессионалов

Украина планирует изменить состав переговорной группы, работающей над меморандумом о будущем мирном соглашении. Как сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам, текущая делегация, участвовавшая в Стамбульских переговорах 2022 года, не включает профессиональных политиков, что ставит под вопрос ее эффективность.

Источник отметил, что в обновленную команду могут войти ставленники главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, представители силовых структур, а также кандидаты, предложенные западными партнерами.

Собеседник агентства подчеркнул, что ключевой проблемой текущего состава группы является отсутствие опытных политиков.

«Теперь возникнет вопрос, чьи ставленники войдут в нее для контроля над процессом. На это претендуют Андрей Ермак, силовые ведомства, а также западные партнеры», — заявил источник.

Среди возможных кандидатов называются бывший министр обороны Алексей Резников, которому Ермак «откровенно доверяет», депутат Верховной Рады Александр Мережко, возглавляющий комитет по международным делам, а также сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, обладающие навыками политико-правовой работы.

Отдельно источник упомянул возможное участие главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, однако отметил, что его включению может воспротивиться Ермак. Европейские структуры, по словам собеседника, могут настоять на введении своих представителей для контроля над процессом.

«Это будет попытка собрать некое подобие «Франкенштейна» из разнонаправленных интересов», — добавил он.

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