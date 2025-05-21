На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина может поменять состав переговорной группы из-за нехватки профессионалов

ТАСС: Киев планирует поменять состав переговорной группы
close
Murat Gok/AP

Украина планирует изменить состав переговорной группы, работающей над меморандумом о будущем мирном соглашении. Как сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам, текущая делегация, участвовавшая в Стамбульских переговорах 2022 года, не включает профессиональных политиков, что ставит под вопрос ее эффективность.

Источник отметил, что в обновленную команду могут войти ставленники главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, представители силовых структур, а также кандидаты, предложенные западными партнерами.

Собеседник агентства подчеркнул, что ключевой проблемой текущего состава группы является отсутствие опытных политиков.

«Теперь возникнет вопрос, чьи ставленники войдут в нее для контроля над процессом. На это претендуют Андрей Ермак, силовые ведомства, а также западные партнеры», — заявил источник.

Среди возможных кандидатов называются бывший министр обороны Алексей Резников, которому Ермак «откровенно доверяет», депутат Верховной Рады Александр Мережко, возглавляющий комитет по международным делам, а также сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, обладающие навыками политико-правовой работы.

Отдельно источник упомянул возможное участие главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, однако отметил, что его включению может воспротивиться Ермак. Европейские структуры, по словам собеседника, могут настоять на введении своих представителей для контроля над процессом.

«Это будет попытка собрать некое подобие «Франкенштейна» из разнонаправленных интересов», — добавил он.

На переговорах в Стамбуле Россия выдвинула Украине жесткие требования, сообщает Bloomberg и ряд других СМИ. Принципиально новых в их числе нет, однако Украина уже назвала их «неприемлемыми». Переговоры проходили непросто, стороны порой заходили в тупик — но в целом встреча прошла более позитивно, чем можно было ожидать, пишет CNN. В Кремле сообщили, что Москва и Киев договорились о подготовке взаимных перечней условий для прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц заявил, что конфликт на Украине не закончится скоро.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами