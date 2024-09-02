Стала известна высота забора на границе Финляндии и России

В пограничной охране Финляндии заявили, что высота строящегося забора на границе с Российской Федерацией будет составлять 3,5 метра, что на полметра выше изначально запланированной высоты. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что в текущий момент строительство ограждения ведется на участке Нуйямаа-Вайниккала, а его протяженность составит 17 километров.

Отмечается, что общая протяженность забора составит 200 км, а завершить его строительство планируется к лету 2026 года.

В июле глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что финская сторона не собирается открывать границу с Россией, пока ситуация с беженцами не стабилизируется.

По словам Рантанен, открыть восточную границу Финляндия сможет, когда пограничная служба страны посчитает обстановку безопасной. Министр также допустила, что открытые границы и закон о выдворении беженцев вполне смогут «сосуществовать» параллельно.

12 июля депутаты парламента Финляндии одобрили проект закона, который предполагает ограничение приема мигрантов, а также их выдворение. 16 июля закон утвердил президент страны.

Ранее сообщалось, что Финляндия вырубит лес для установки забора на границе с Россией.