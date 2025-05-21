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Госдума ратифицировала соглашение о нефтепроводе в Конго

ГД ратифицировала соглашение РФ и Конго о строительстве нефтепродуктопровода
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Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума ратифицировала соглашение между Россией и Республикой Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующий документ был подписан в сентябре прошлого года. Ответственными за выполнение договора выступили ООО «Закнефтегазстрой-Прометей» и Национальная нефтяная компания Конго.

Договор между сторонами подразумевает, что РФ и Конго в течение месяца создают совместное предприятие, в котором доля совместного участия у уполномоченной организации российской стороны и ее аффилированных организаций составляет 90%, а у уполномоченной организации конголезской стороны — 10%.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что Россия считает контакты с Африкой важными, а усиление связей со странами континента — одним из приоритетов своей внешней политики.

Российский лидер отметил, что во время переговоров был принят солидный пакет совместных документов, среди которых развернутая декларация и план действий до 2026 года.

Ранее Медведев провел встречу с президентом Кубы.

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