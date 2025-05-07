Медведев сообщил о встрече с президентом Кубы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом российский политик сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Благодарны кубинским друзьям за участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне», — написал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия ценит поддержку Кубой резолюции Генассамблеи ООН «Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны».

Также он отметил высокий уровень двусторонних отношений Москвы и Гаваны, основанных на «крепком фундаменте дружбы, солидарности и взаимного уважения».

7 мая президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. По данным РИА Новости, у лидера африканской республики запланирована встреча с Владимиром Путиным.

Ранее Медведев жестко ответил отказавшемуся от перемирия Зеленскому.