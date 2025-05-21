На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич заявил, что не будет «прятаться под стол» от вопросов про поездку в Москву

Вучич не намерен «прятаться под стол» от вопроса Каллас про поездку в Москву
close
Илья Питалев/РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич не намерен «прятаться под стол» от вопросов главы евродипломатии Каи Каллас о его визите в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом сербский лидер заявил в эфире TV Pink.

«У меня был с ней ясный разговор, и я недвусмысленно объяснил позицию Сербии, я не прятался. Уверен, что она повторит этот вопрос. Не стану прятаться под столом, избегать этого», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

В мае Вучич заявлял, что ему будет нелегко после поездки в Москву. По его словам, в настоящее время складывается весьма непростая ситуация. При этом президент Сербии выразил уверенность в том, что страна до конца года сможет многое сделать, чтобы дальше продвигаться на европейском пути.

Сербский лидер подчеркнул, что мечтает на саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву.

Ранее Сербия захотела ускорить вступление в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами