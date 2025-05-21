Вучич заявил, что не будет «прятаться под стол» от вопросов про поездку в Москву

Вучич не намерен «прятаться под стол» от вопроса Каллас про поездку в Москву

Президент Сербии Александр Вучич не намерен «прятаться под стол» от вопросов главы евродипломатии Каи Каллас о его визите в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом сербский лидер заявил в эфире TV Pink.

«У меня был с ней ясный разговор, и я недвусмысленно объяснил позицию Сербии, я не прятался. Уверен, что она повторит этот вопрос. Не стану прятаться под столом, избегать этого», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

В мае Вучич заявлял, что ему будет нелегко после поездки в Москву. По его словам, в настоящее время складывается весьма непростая ситуация. При этом президент Сербии выразил уверенность в том, что страна до конца года сможет многое сделать, чтобы дальше продвигаться на европейском пути.

Сербский лидер подчеркнул, что мечтает на саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву.

Ранее Сербия захотела ускорить вступление в Евросоюз.