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Сербия захотела ускорить вступление в Евросоюз

Вучич заявил о желании Сербии ускорить вступление в Евросоюз
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна по-прежнему считает своей целью членство в Евросоюзе и хочет ускорить вступление в сообщество. Об этом сообщает Reuters.

После встречи с главой Евросовета Антониу Коштой Вучич заявил, что атмосфера в Евросоюзе не совсем хорошая, и в этом его убедила поездка в Москву. При этом сербский лидер добавил, что верит в понимание Европой прогресса его страны.

Кошта в свою очередь заявлял, что «рад слышать» о приоритетности членства в ЕС для Сербии. По его словам, для этого Белграду нужно принять меры в области свободы СМИ, борьбы с коррупцией и улучшения избирательного законодательства. Глава Евросовета отметил, что процесс вступления основан на доверии.

«Я знаю, что многие утратили доверие к этому процессу, но я хочу лично заверить вас, что будущее Сербии — в ЕС. Теперь мяч на вашей стороне поля», — сказал Кошта.

Вучич в ответ на это пообещал, что страна ускорит процесс реформ.

Вечером 6 мая сообщалось, что Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета Вучича. По информации газеты «Вечерне новости», в Риге и Вильнюсе данное решение связали с «политической чувствительностью цели полета» сербского лидера в Москву.

9 мая посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал угрозы Евросоюза в адрес Сербии, связанные с участием президента Александара Вучича в параде Победы в Москве, посягательством на суверенитет страны.

Ранее в Польше раскритиковали европейских лидеров, решивших посетить РФ на 9 мая.

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