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Мелони и Мерц призвали Трампа включить ЕС в переговоры по Украине

Axios: Мелони и Мерц просили Трампа участия Европы в переговорах по Украине
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Leah Millis/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом настаивали на участии европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что Мерц предложил провести многостороннюю встречу с участием «всех сторон», включая США и ЕС. Мелони заявила, что «кто-то должен быть судьей», подчеркнув необходимость международного посредничества. Трамп же выступил за двусторонний формат переговоров между Россией и Украиной без внешнего вмешательства.

«США и европейские страны должны быть вовлечены в переговоры», — заявили Мелони и Мерц.

Также Axios сообщал, что Трамп заявил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что США не намерены вводить санкции против России. Как сообщили источники, некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались «удивленными» или «шокированными». Зеленский и пять других европейских лидеров присоединились к телефонной конференции с Трампом сразу после его телефонного разговора с Путиным, напоминает портал.

Ранее в сети распространилось предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа.

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Переговоры о мире на Украине
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