Захарова: РФ запросила у Армении информацию о планах США по военной технике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что Москва запросила у Еревана информацию о намерении Вашингтона переместить военную технику в Армению.

«Мы видели эти публикации и оперативно запросили армянских коллег», — сказала она.

По ее словам, в предварительном плане из Еревана сообщили, что таких официальных запросов от Вашингтона не поступало.

Она отметила, что если планы подтвердятся, то это может стать дестабилизирующим фактором для стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

17 марта телеканал RT сообщал, что Соединенные Штаты хотят переместить военную технику из Германии на полигон в Армении. Отмечается, что перевозка техники будет осуществляться через территорию Грузии. Она запланирована на 16 июля и должна продлиться до 7 августа. Возвращение в Германию запланировано на период с 21 августа по 20 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что новое российское оружие пытаются копировать армии других стран.