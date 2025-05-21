Политолог объяснил, на что указывает неформальный тон диалога Путина и Трампа

Неформальный характер недавних телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа указывает на то, что Украина была далеко не единственным вопросом в повестке беседы, а тема 30-дневного перемирия могла и вовсе не затрагиваться. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов (признан в РФ иностранным агентом).

«Значит, повестка 30-дневного перемирия не стояла. А стояла Арктика, стоял Китай, стояла Африка, стояло разделение энергетического управления европейскими активами, имеется в виду восстановление энерговозможностей России влиять на Европу. И так далее», — считает эксперт.

Как сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, президенты России и США не хотели заканчивать свой телефонный разговор, который был особенно продолжительным.

По его словам, это была «искренняя, откровенная, доверительная» беседа, в ходе которой главы двух стран называли друг друга по имени. Представитель Кремля также отметил, что Путин и Трамп делали много отступлений от главных тем разговора.

Переговоры двух лидеров состоялись 19 мая. Их продолжительность превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Ранее Трамп заявил, что готов разговаривать с Путиным в любое время.