США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает база космических сил США «Ванденберг».

«21 мая в 12:01 (10.01 мск – прим. ред.) по тихоокеанскому времени с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии совместная группа летчиков Командования глобального удара ВВС США осуществила запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета была оснащена одной боеголовкой Mark-21 High Fidelity De-Entry.

В мае сообщалось, что Соединенные Штаты собираются сократить траты на создание «проблемной» межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel.

При этом США также ведут активный процесс обновления своей ядерной триады, включающей в себя средства доставки ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что США должны стремиться догнать Иран по производству дешевых дронов.