На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

«Ванденберг»: США провели плановый пуск баллистической ракеты Minuteman III
close
U.S. Air Force Photo

США провели испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает база космических сил США «Ванденберг».

«21 мая в 12:01 (10.01 мск – прим. ред.) по тихоокеанскому времени с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии совместная группа летчиков Командования глобального удара ВВС США осуществила запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета была оснащена одной боеголовкой Mark-21 High Fidelity De-Entry.

В мае сообщалось, что Соединенные Штаты собираются сократить траты на создание «проблемной» межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel.

При этом США также ведут активный процесс обновления своей ядерной триады, включающей в себя средства доставки ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что США должны стремиться догнать Иран по производству дешевых дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами