Появились подробности о модернизации ядерной триады США

Соединенные Штаты ведут активный процесс обновления своей ядерной триады, включающей в себя средства доставки ядерного оружия. Как пишет РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса», уже в 2027 году ВС Штатов примут на вооружение бомбардировщик пятого поколения B-21 Raider.

Согласно документу, в распоряжение американской армии поступят порядка 100 таких самолетов. Они смогут нести новую ракету повышенной дальности AGM-181 Long Range Stand Off Weapon (LRSO), а также авиабомбы B61-12 и B61-13.

Ожидается, что к 2050 году B-21 полностью заменят текущие потенциальные носители ядерных зарядов — B-52H и B-2A.

Помимо этого, Штаты планируют заменить Minuteman III в полном объеме межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III своей новой разработкой LGM-35 Sentinel. Впервые она должна поступить на вооружение в 2030-е годы и будет развернута до 2070-х. Стоимость программы разработки уже превысила $140 млрд.

Также с 2030-х США начнут обновлять флот подлодок, способных нести ядерное оружие: субмарины класса Ohio заменят атомными ракетоносцами класса Columbia. Ожидается, что на них останутся баллистические ракеты Trident II. При этом будут модернизированы ракеты D5LE и D5LE2 ВМС — под реализацию этой программы уже было заложено $2,5 млрд на 2025 финансовый год.

21 ноября в Пентагоне заявили, что допускают увеличение размера ядерного арсенала и расширение программы модернизации атомного комплекса. В минобороны США полагают, что страна должна быть готова скорректировать программу на ближайшую и среднесрочную перспективу при необходимости. Это также касается доктрины, боеготовности и состава ядерных сил.

Ранее МИД России не исключил, что Украине дадут возможность получить ядерное оружие.