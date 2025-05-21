Финляндия ужесточит контроль за границей с Россией

Yle: Финляндия будет использовать ИИ для наблюдения за границей с РФ

Власти Финляндии начнут использовать оснащенные технологиями искусственного интеллекта камеры на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«Камеры уже могут различать людей и животных. Система работает таким образом, что сигнал тревоги не срабатывает на животных», — отметил он.

Кроме того, для наблюдения за госграницей будут использоваться камеры дневного и ночного видения, инфракрасное освещение, а также система громкоговорителей в целях оповещения лиц, приближающихся к границе, пишет Yle.

19 мая сообщалось, что финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с Россией, поскольку это приводит к дополнительным расходам в почти полмиллиона евро в месяц.

По данным таможенной службы, ведомство ежемесячно тратит от €150 тысяч до €200 тысяч на командировочные расходы сотрудников. Это связано с переводом персонала с восточной границы в другие регионы Финляндии.

15 мая Yle отмечала, что в финском городе Йоэнсуу, расположенном недалеко от российской границы, будет открыта площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы.

Ранее финским пограничникам разрешили отслеживать мобильные телефоны на границе с РФ.