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Финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с Россией

Yle: финские таможенники недовольны закрытием границы с Россией
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Алексей Даничев/РИА Новости

Финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с Россией, поскольку это приводит к дополнительным расходам в почти полмиллиона евро в месяц. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на Helsingin Sanomat.

По данным таможенной службы, ведомство ежемесячно тратит от €150 тысяч до €200 тысяч на командировочные расходы сотрудников. Это связано с переводом персонала с восточной границы в другие регионы Финляндии.

Некоторые таможенники, ранее работавшие на восточной границе, почти два года находятся в разъездах. Они выполняют контрольно-надзорные функции в портах и аэропортах других регионов, а также работают удаленно, например, оформляют таможенные декларации.

Общий объем дополнительных расходов, связанных с закрытием финско-российской границы, составляет около €450 тысяч в месяц.

По мнению главы таможенной службы Сами Ракшита, сейчас необходимо принимать долгосрочные решения — будь то в направлении открытия или постоянного закрытия границы. Он подчеркнул, что терпение персонала не бесконечно.

По мнению главного доверенного лица профсоюза таможенников Яри Ниеминена, правительству стоит рассмотреть возможность открытия одного из погранпереходов.

15 мая Yle сообщала, что в финском городе Йоэнсуу, расположенном недалеко от российской границы, будет открыта площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы.

Ранее сообщалось, что пограничная охрана Финляндии создает новую систему радионаблюдения для восточной границы и акваторий.

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