В Финляндии рассказали об усилении контроля на границе с Россией

В Финляндии пограничники смогут отслеживать мобильные телефоны на границе с РФ

Пограничная охрана Финляндии создает новую систему радионаблюдения для восточной границы и акваторий, которая будет установлена на новых разведывательных самолетах и кораблях. Об этом сообщает Yle.

Благодаря внедрению нововведений пограничники смогут определять местоположение, идентифицировать и контролировать источники радиочастотного электромагнитного излучения. Отмечается, что на практике это означает выявление и локализацию мобильных телефонов в приграничных зонах.

«Мы размещаем новое оборудование в зонах, которые считаем критически важными», – рассказал заместитель начальника технического отдела главного управления пограничной охраны Янне Курвинен.

До этого сообщалось, что нарушение правил приграничного туризма на крайнем севере Финляндии вызвало серьезную тревогу полиции страны. 16 апреля сообщалось, что правительство Финляндии оставило границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления.

Ранее выступление главы МИД Финляндии отменили» target=«_blank»>отменили из-за подозрительного автомобиля.