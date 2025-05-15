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В Финляндии откроют площадку для тестирования технологий по защите границ

Yle: в Финляндии откроют площадку для тестирования технологий по защите границ
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Алексей Даничев/РИА Новости

В финском городе Йоэнсуу, расположенном недалеко от российской границы, откроют площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы. Об этом сообщает Yle.

«В Йоэнсуу планируется построить новую площадку для тестирования защиты границы», — сказано в тексте.

Город находится примерно в 70 километрах от российской границы. Площадка будет представлять собой лабораторию в Йоэнсуу и полигон Вуосанка в области Кайнуу, они будут находиться в ведении министерства обороны Финляндии. На испытательной площадке в будущем будут тестироваться беспилотные летательные аппараты и другие новейшие технологии.

До этого сообщалось, что Финляндия решила перейти на стандартную ширину железнодорожной колеи для военной мобильности. Планируется сузить ширину колеи до 1435 мм. Правительство должно принять решение по данному вопросу до 2027 года, после чего начнутся строительные работы. Отмечается, что ЕС может поддержать данный проект и профинансировать строительство примерно на 30%.

Ранее сообщалось, что пограничная охрана Финляндии создает новую систему радионаблюдения для восточной границы и акваторий.

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