В Венгрии заявили, что Европа и Киев не смогут принять поражение Украины

Кошкович: Европа и Киев не смогут принять поражение Украины в конфликте с РФ

Киев и Европа не смогут принять поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Единственный рациональный путь вперед — принять, минимизировать и смягчить украинское поражение. Но они не могут его выбрать», — написал он.

По словам Кошковича, в то время как европейские элиты связывают свое существование с Украиной, физическое существование ее лидера Владимира Зеленского зависит от продолжения конфликта.

20 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза решили продолжать «добиваться перемирия» на Украине, угрожая РФ санкциями. По ее словам, чтобы добиться согласия от России, Евросоюз «намерен продолжать давление» и начал обсуждать разработку 18-го пакета санкций.

19 мая российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом, а также поблагодарила Вашингтон за «поддержку в возобновлении прямых переговоров». Американский лидер после беседы с Путиным созвонился с Зеленским, а чуть позже прокомментировал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия хочет получить на Украине то, на что не имеет права.