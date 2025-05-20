В Минюсте заявили о необходимости укрепления российской государственности

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил о необходимости активной работы по укреплению российской государственности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слабое государство никогда не сможет должным образом обеспечить права наших граждан и обеспечить верховенство закона. Поэтому я считаю, что нужно очень активно продолжать работу по укреплению нашей государственности», – подчеркнул он в ходе сессии на полях Петербургского международного юридического форума.

Чуйченко также отметил, что нужно вести работу по противодействию иностранному вмешательству. По его словам, все ключевые события российской истории связаны с внешними факторами. Он призвал к дальнейшему изучению истории страны «сквозь призму вмешательства и иностранного влияния», а также подчеркнул важность объективного ее изложения, чтобы избежать искажений под влиянием конъюнктуры.

При этом министр юстиции РФ заявил, что декабристы не находились под иностранным влиянием, когда пытались осуществить восстание против царской власти.

Ранее в Минюсте рассказали, сколько иноагентов проживает за границей.