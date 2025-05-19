В Минюсте предложили создать словарь с описанием традиционных ценностей

Чуйченко: словарь с описанием традиционных ценностей появится в РФ к сентябрю

В России необходимо создать правовое регулирование, которое защитит традиционные духовно-нравственные ценности от внешнего воздействия. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко, передает РИА Новости.

По его словам, первый вариант словаря с описанием ценностей появится в РФ к сентябрю.

«Одно из наших приоритетных направлений – деятельность по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Для облегчения этой работы право должно быть приведено в соответствие с нравственными ориентирами», — заявил Чуйченко.

Глава министерства добавил, что образовательные и научные организации уже подготовили наработки для описания традиционных ценностей, которые войдут в состав нормативного толкового словаря. Он добавил, что дополнения к словарю будут вводиться при создании новых нормативных актов, а также в процессе мониторинга и правоприменения.

До этого сообщалось, что фильмы, содержащие пропаганду отказа от рождения детей, не будут получать прокатные удостоверения.

Отмечается, что сейчас прокатные удостоверения не могут получить картины, которые содержат порнографию, сцены насилия и жестокости, демонстрацию нетрадиционных сексуальных предпочтений и пропаганду смены пола. Теперь удостоверения также не получат фильмы, содержащие пропаганду отказа от деторождения.

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