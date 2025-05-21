Политолог: Трамп оказался в ловушке из-за Украины

Президент США Дональд Трамп оказался в ловушке из-за Украины. Евросоюз твердо настроен на то, чтобы не дать Москве завершить конфликт на своих условиях. Кремль, осознавая свои силы, также не желает идти на уступки. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание политолог Дмитрий Дробницкий. По его словам, из-за патовой ситуации Вашингтону будет трудно выйти из этого трека.

«Трамп заинтересован в максимально быстром достижении мира, чтобы заняться своими внутренними делами. Тогда Трамп сразу сможет заявить, что, хотя формально из НАТО США не выходят, но обязательств перед ЕС у него нет», — отметил Дробницкий.

Однако президент США не может принудить стороны к прекращению военных действий. Европа продолжает снабжать Киев оружием, и повлиять на это у Трампа не получается. При этом, если республиканец просто выйдет из конфликта, усугубится ситуация в конгрессе, где у него много противников, добавил политолог.

Трамп занял сторону Путина в намерении сначала заключить мирный договор с Украиной, а потом останавливать боевые действия, считают западные СМИ. Журналисты также отмечают, что президент США не стал вводить жесткие санкции в отношении РФ. При этом американский лидер обозначил, что такая мера возможна, но на нее может пойти только он, если Москва поведет себя «как-то не так». В Европе же считают, что необходимо «давить» на Белый дом, чтобы он «оказал давление» на Россию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде объяснили, почему Трамп не будет поддерживать Украину.