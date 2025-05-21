На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Трамп оказался в ловушке из-за Украины

Политолог Дробницкий: Трамп попал в безвыходное положение из-за Украины
close
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп оказался в ловушке из-за Украины. Евросоюз твердо настроен на то, чтобы не дать Москве завершить конфликт на своих условиях. Кремль, осознавая свои силы, также не желает идти на уступки. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание политолог Дмитрий Дробницкий. По его словам, из-за патовой ситуации Вашингтону будет трудно выйти из этого трека.

«Трамп заинтересован в максимально быстром достижении мира, чтобы заняться своими внутренними делами. Тогда Трамп сразу сможет заявить, что, хотя формально из НАТО США не выходят, но обязательств перед ЕС у него нет», — отметил Дробницкий.

Однако президент США не может принудить стороны к прекращению военных действий. Европа продолжает снабжать Киев оружием, и повлиять на это у Трампа не получается. При этом, если республиканец просто выйдет из конфликта, усугубится ситуация в конгрессе, где у него много противников, добавил политолог.

Трамп занял сторону Путина в намерении сначала заключить мирный договор с Украиной, а потом останавливать боевые действия, считают западные СМИ. Журналисты также отмечают, что президент США не стал вводить жесткие санкции в отношении РФ. При этом американский лидер обозначил, что такая мера возможна, но на нее может пойти только он, если Москва поведет себя «как-то не так». В Европе же считают, что необходимо «давить» на Белый дом, чтобы он «оказал давление» на Россию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде объяснили, почему Трамп не будет поддерживать Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами