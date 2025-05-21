Лавров оценил реакцию ОДКБ на обострение отношений между Арменией и Азербайджаном

Лавров: Россия и ОДКБ отреагировали на обострение между Ереваном и Баку

Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2022 году должным образом отреагировали на обострение между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД России напомнил, что передовая группа ОДКБ выдвинулась в Армению вместе с генсеком объединения, представила доклад с предложениями об отправке наблюдателей для стабилизации обстановки.

«И в итоге мы достигли консенсуса по всему тексту. И текст был представлен на утро на рассмотрение глав государств и правительств. Но вот в той ситуации уже согласованный текст по разным причинам армянская сторона предложила отложить», — сказал Лавров.

20 мая Лавров прибыл в Ереван с рабочим визитом.

В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирные соглашения с Баку. При этом он отверг требование изменить конституцию, указав на решение Конституционного суда республики о том, что документ не содержит территориальных претензий в отношении Азербайджана.

9 мая Пашинян заявил, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет. Премьер подчеркнул, что существует возможность внести вклад в мирное будущее всего Южного Кавказа.

Ранее в Армении заявили о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном.