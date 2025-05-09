Пашинян заявил, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет

Премьер-министр Пашинян: между Арменией и Азербайджаном будет мир

Войны между Арменией и Азербайджаном не будет, говорится в поздравительном послании армянского премьер-министра Никола Пашиняна в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

«Вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой не будет, будет мир», — говорится в послании, опубликованном на сайте правительства Армении.

Пашинян подчеркнул, что существует возможность внести вклад в мирное будущее всего Южного Кавказа. По его словам, проект соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между странами согласован и ожидает подписания.

Он также отметил вклад армянского народа в победу над фашизмом.

8 мая премьер-министр Армении прибыл в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев не смог прилететь в связи с участием «во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву».

Ранее оппозиционная фракция Армении заявила о готовности начать импичмент Пашиняна.