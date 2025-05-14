В Армении заявили о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном

Армения готова незамедлительно подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«В нынешних условиях геополитической напряженности и неопределенности Республика Армения по-прежнему твердо привержена содействию устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе», — сказал глава МИД Армении.

Мирзоян напомнил, что проект мирного договора уже согласован обеими странами. В связи с этим министр отметил, что Армения готова безотлагательно следовать по пути подписания соглашения.

В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирные соглашения с Баку. При этом он отверг требование изменить конституцию, указав на решение Конституционного суда республики о том, что документ не содержит территориальных претензий в отношении Азербайджана.

9 мая Пашинян заявил, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет. Премьер подчеркнул, что существует возможность внести вклад в мирное будущее всего Южного Кавказа.

Ранее в Армении назвали Азербайджан «не самой конструктивной страной».