Сын Трампа может стать кандидатом на пост президента США

Трамп-младший не исключил, что будет баллотироваться на пост президента США

Сын президента США Дональд Трамп - младший не исключил, что будет баллотироваться на выборах 2028 года. Его слова приводит ТАСС.

«Никогда не знаешь наверняка», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос на Катарском экономическом форуме в Дохе.

До этого Трамп обещал подумать над тем, чтобы переизбраться на третий срок в 2028 году.

30 марта Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке. Он сказал, что вопрос о выдвижении пока преждевременен, но отметил, что «многие люди» поддержали бы это решение.

При этом в конституции США существует запрет на переизбрание более чем на два срока, установленный 22-й поправкой. Однако многие эксперты указывают на существование потенциальных путей обхода существующих правовых ограничений.

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.