Трамп подумает над переизбранием на пост президента в 2028 году

Трамп заявил, что подумает над переизбранием на пост президента в 2028 году

Президент США Дональд Трамп подумает над тем, чтобы переизбраться на третий срок в 2028 году. Об этом он заявил на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

«Вы знаете, мы хотим переизбрания. Многие люди советуют это сделать», — подчеркнул он.

Президент добавил, что «подумает» над таким шагом.

При этом в начале мая Трамп отмечал, что не будет баллотироваться на третий президентский срок.

30 марта Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке. Он сказал, что вопрос о выдвижении пока преждевременен, но отметил, что «многие люди» поддержали бы это решение.

При этом в конституции США существует запрет на переизбрание более чем на два срока, установленный 22-й поправкой. Однако многие эксперты указывают на существование потенциальных путей обхода существующих правовых ограничений.

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.