Песков рассказал о работе по меморандуму с Украиной

Песков: работа по меморандуму с Украиной идет динамично и в дискретном режиме

Работа над меморандумом с Украиной идет динамично. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично. Мы будем вас информировать», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что процесс проходит в дискретном режиме и не должен быть открытым публике.

20 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя беседу американского и российского лидеров, заявила, что Россия готова к продолжению контактов с Украиной по урегулированию конфликта. Захарова сказала, что Москва предложит Киеву поработать над меморандумом в направлении будущему мирному договору.

Дипломат добавила, что сторонам предстоит согласовать много нюансов, обозначить принципы урегулирования и сроки заключения мирного договора, зафиксировать возможное прекращение огня на конкретное время в случае достижения договоренностей между Москвой и Киевом.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 19 мая, во второй половине дня. Переговоры длились более двух часов. Путин назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Российский лидер заявил коллеге, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Трамп после беседы с Путиным созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о готовности России работать над меморандумом с Украиной.