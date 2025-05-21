В Армении высказались о потенциальном вступлении в Евросоюз

Ереван не ведет переговоры с Брюсселем о членстве Армении в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян во время пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Армения не подавала заявку на вступление в Европейский союз, переговоры в этом направлении не ведутся, и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

14 мая Мирзоян встретился в Брюсселе с руководителем евродипломатии Каей Каллас, с которой обсудил развитие сотрудничества Армении и ЕС.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от отношений с РФ.