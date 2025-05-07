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Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от отношений с РФ

Пашинян: политика Еревана не предусматривает отказ от развития связей с Москвой
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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Внешняя политика Армении не предусматривает отказ от развития двусторонних отношений с РФ. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

Глава кабинета министров 7 мая принял участие в правительственном часе в парламенте страны. Во время мероприятия он рассказал, что Ереван придерживается сбалансированной внешней политики, которая не предусматривает налаживания связей с одними государствами за счет ухудшения отношений с другими.

«Тем более она не предусматривает отказ от визитов в РФ или отказ от развития и углубления отношений с РФ», — подчеркнул Пашинян.

В апреле президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» республики в Европейский союз (ЕС). Документ состоит всего лишь из одного предложения.

Комментируя ситуацию, бывший заместитель министра иностранных дел страны Паруйр Ованнисян заявил, что данный закон не является заявкой на вступление Армении в региональное содружество. Тем не менее в Ереване рассчитывают, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

1 мая о действиях Армении высказался директор первого департамента стран СНГ в министерстве иностранных дел РФ Микаэл Агасандян. Он подчеркнул, что принятый в республике закон пока не повлек за собой конкретных действий, которые поставили бы под сомнение ее членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В настоящее время этот документ носит декларативный характер, пояснил дипломат.

Ранее в армянском парламенте подтвердили участие Пашиняна в параде Победы в Москве.

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