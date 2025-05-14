Глава МИД Армении провел встречу с Каей Каллас

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Брюсселе с руководителем евродипломатии Каей Каллас, с которой обсудил развитие сотрудничества Еревана и ЕС. Информация об этом появилась на сайте армянского внешнеполитического ведомства.

«Собеседники обсудили сформированное видение и перспективы углубления партнерства между Арменией и ЕС, а также совместные усилия, направленные на расширение сотрудничества в конкретных направлениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны в ходе переговоров затронули будущие контакты между Арменией и Евросоюзом «на высоком уровне».

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от отношений с РФ.