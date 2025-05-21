В Госдуме рассказали, какой иностранный вред будут отслеживать в России

Органы прокуратуры, которых обязали провести мониторинг вреда, причиняемого России иностранными государствами и организациями, будут заниматься вопросами сбора, проверки, учета и систематизирования соответствующих инцидентов. Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.

Так, например, по его словам, правоохранители оценят вред от экономических и торговых санкций. В том числе подсчитают упущенную выгоду, издержки производителей и не только. Кроме того, к негативным факторам он отнес вмешательство во внутреннюю политику, создание и поддержку неправительственных организаций, которые распространяют «чуждые принципы и ценности». Под вредом также будет пониматься втягивание молодежи в антиправительственную деятельность, пропаганду, мошенничество и так далее.

«То есть, как вы понимаете, спектр злодеяний невероятно широк. Но отслеживать их нужно. И нужно четко понимать, от кого они исходят, с какими целями осуществляются и какой вред в итоге наносят», — подчеркнул Альшевских.

19 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России проведут мониторинг вреда, полученного страной в результате деятельности иностранных государств и организаций.

Ранее сообщалось, что дипломатическое крыло Евросоюза сократит число иностранных офисов.