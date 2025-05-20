Дипломатическое ведомство Евросоюза готово сократить около 10 иностранных делегаций и около 100 местных сотрудников на фоне сокращения бюджета и более масштабных перестановок.и. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документ.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас представила план реорганизации Европейской службы внешних связей (EEAS) высшим должностным лицам Европейской комиссии на прошлой неделе. Она получила от них одобрение на проведение реорганизации, которая будет осуществляться в течение следующих двух лет.

По словам источника газеты, делегации, на которые направлены сокращения, находятся в странах, где ЕС больше не чувствует сильной заинтересованности в отправке значительного числа дипломатов и сотрудников, таких как Белоруссия и южноафриканская страна Лесото. Приоритеты блока смещаются от помощи развитию к достижению стратегических интересов, таких как обеспечение соблюдения санкций или оборонное партнерство, а ресурсы перенаправляются на последующие цели, добавил он.

Хотя EEAS не планирует официально закрывать ни одну из своих 144 иностранных делегаций, около 10 будут сокращены до основного персонала, то есть до посла и его помощников, а местные сотрудники будут постепенно упразднены.

По словам второго источника, сокращение численности местных сотрудников, скорее всего, пройдёт в два этапа в 2026 и 2027 годах. Сокращение делегации до основных сотрудников, которые будут работать из дома, а не из офиса в ЕС, равносильно закрытию этих делегаций, пояснил он.

В апреле министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявлял, что повышение расходов стран-членов ЕС на оборону для достижения стандарта НАТО негативно отразится на системах соцобеспечения.

Ранее в Кремле прокомментировали решение ЕС увеличить оборонный бюджет.