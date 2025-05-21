Лавров рассказал о желании России видеть Армению в ОДКБ

Россия заинтересована в активном участии Армении в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы заинтересованы в активном участии Армении в Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

20 мая Лавров прибыл в Ереван с рабочим визитом.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

Ранее Армения сообщила, что не будет платить взнос в ОДКБ.