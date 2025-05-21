Лавров заявил о разочаровании США евроатлантическими структурами безопасности

Соединенные Штаты Америки оказались разочарованы евроатлантическими структурами безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«По крайней мере, заявления администрации [президента США Дональда] Трампа говорят о том, что есть необходимость для Европы больше отвечать за свои собственные дела. У Соединенных Штатов есть приоритеты в других регионах мира», — сказал глава МИД РФ.

В конце апреля экс-советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США с их госдолгом в $33 трлн больше не могут себе позволить субсидировать безопасность стран Европы. Он также отметил, что некоторые страны, в частности, Норвегия и Финляндия, готовятся повысить расходы на оборону, в то время как Испания, Канада и Италия тратят на нее «прискорбно недостаточно».

До этого министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты не могут более являться гарантом безопасности Европы. Глава Пентагона отметил, что «регион должен активизироваться в военном плане и встать во главе».

Ранее Вэнс призвал Европу не быть «вассалом» США.