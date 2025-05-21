На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о разочаровании США евроатлантическими структурами безопасности

Лавров: США разочарованы евроатлантическими структурами безопасности
close
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Соединенные Штаты Америки оказались разочарованы евроатлантическими структурами безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«По крайней мере, заявления администрации [президента США Дональда] Трампа говорят о том, что есть необходимость для Европы больше отвечать за свои собственные дела. У Соединенных Штатов есть приоритеты в других регионах мира», — сказал глава МИД РФ.

В конце апреля экс-советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США с их госдолгом в $33 трлн больше не могут себе позволить субсидировать безопасность стран Европы. Он также отметил, что некоторые страны, в частности, Норвегия и Финляндия, готовятся повысить расходы на оборону, в то время как Испания, Канада и Италия тратят на нее «прискорбно недостаточно».

До этого министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты не могут более являться гарантом безопасности Европы. Глава Пентагона отметил, что «регион должен активизироваться в военном плане и встать во главе».

Ранее Вэнс призвал Европу не быть «вассалом» США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами