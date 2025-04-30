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В США заявили, что больше не могут субсидировать безопасность Европы

Уолтц: США с госдолгом больше не могут субсидировать безопасность стран Европы
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Leah Millis/Reuters

США с их госдолгом в $33 трлн больше не могут себе позволить субсидировать безопасность стран Европы. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью газете New York Post.

Он также отметил, что некоторые страны, в частности, Норвегия и Финляндия, готовятся повысить расходы на оборону, в то время как Испания, Канада и Италия тратят на нее «прискорбно недостаточно».

Уолтц подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа будет поддерживать Европу в военном и дипломатическом планах, но при этом будет требовательной, чтобы союзники «платили свою долю».

До этого Уолтц в интервью радиостанции Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп настроен на то, чтобы завершить украинский конфликт и оказать любое требуемое давление на Россию и Украину для достижения этого.

Ранее Трамп заявил, что Путин может «морочить» ему голову.

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