В США заявили, что не могут быть гарантом европейской безопасности

Пентагон: США больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты не могут более являться гарантом безопасности Европы. Об этом сообщает Reuters.

«Время, когда Соединенные Штаты <...> были единственным гарантом европейской безопасности, прошло», — сказал Хегсет.

Глава Пентагона отметил, что «Европа должна активизироваться в военном плане и встать во главе». По его мнению, это должно было произойти давно.

Он добавил, что США также будут добиваться от европейских стран трат на оборону в размере пяти процентов от валового внутреннего продукта, вместо существующих сейчас двух процентов. По словам Хегсета, на данный момент уровень не является достаточным.

16 апреля журнал The Economist писал, что администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает стремление Евросоюза продолжать оказывать военную помощь Украине и вряд ли сама одобрит новые пакеты.

До этого экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия не стремится захватить Европу, и наступило время наладить с ней отношения.

Ранее Госдеп подтвердил приверженность полному прекращению огня на Украине.