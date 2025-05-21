На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог указал на важную деталь визита Путина в Курскую область

Политолог Пинчук: Курская область переходит от обороны к восстановлению
close
РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Курскую область. Эксперт подчеркнул, что данная поездка главы государства не только фиксирует факт освобождения региона, но и демонстрирует, что он переходит от режима обороны к режиму восстановления.

«Через какое-то время, если противник будет отодвинут от границ, там будет отменен режим КТО. И в этом смысле символично, что встречался Путин не с военачальниками, не с ополченцами, не с бойцами бригады БАРС, а с волонтерами», — сказал Пинчук.

Он добавил, что в Курской области гуманитарная обстановка остается напряженной, поэтому предстоит тщательная работа на федеральном уровне.

20 мая Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее сообщалось, что в Курской области могут создать особую экономическую зону.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами