Политолог указал на важную деталь визита Путина в Курскую область

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Курскую область. Эксперт подчеркнул, что данная поездка главы государства не только фиксирует факт освобождения региона, но и демонстрирует, что он переходит от режима обороны к режиму восстановления.

«Через какое-то время, если противник будет отодвинут от границ, там будет отменен режим КТО. И в этом смысле символично, что встречался Путин не с военачальниками, не с ополченцами, не с бойцами бригады БАРС, а с волонтерами», — сказал Пинчук.

Он добавил, что в Курской области гуманитарная обстановка остается напряженной, поэтому предстоит тщательная работа на федеральном уровне.

20 мая Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее сообщалось, что в Курской области могут создать особую экономическую зону.