В Германии рассказали об ошибке Трампа в разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп неправильно оценил степень своего влияния на российского коллегу Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Deutschlandfunk.

«Я думаю, он просто неверно оценил переговорную ситуацию с Владимиром Путиным или свое влияние как президента США», — сказал он.

Писториус считает, что Трамп допустил ошибку, когда «фактически убрал со стола переговоров» членство Украины в НАТО и признал «территориальные претензии» со стороны РФ.

До этого газета The Hill писала, что Трамп после телефонного разговора с Путиным отступил от своего требования о временном прекращении огня, предложив Москве и Киеву начать переговоры о том, как может выглядеть мирное соглашение. В материале подчеркивается, что американский лидер уже поддержал некоторые требования Путина, например, о недопустимости членства Украины в НАТО и признания Крыма в составе России, однако Москва настаивает и на других уступках.

Ранее в Германии рассказал о планах Путина включить Украину в «Российскую империю».