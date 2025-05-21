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В Германии рассказали о планах Путина включить Украину в «Российскую империю»

Депутат Штрак-Циммерманн: Путин хочет включить Украину в Российскую империю
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Michael Ukas/Global Look Press

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Европа должна последовательно поддерживать Украину как в экономическом, так и в военном плане, поскольку президент Владимир Путин якобы стремится включить республику в состав «Российской империи». Ее слова приводит немецкая медиагруппа Funke.

Она поприветствовала усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, но заявила, что, «несмотря на его оптимизм», Россия якобы в этом не заинтересована.

«Он [президент Владимир Путин] по-прежнему привержен своей цели — уничтожить Украину, чтобы включить ее в свою Российскую империю», — сказала Штрак-Циммерманн.

19 мая президента России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. По словам президента США, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Он уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

В свою очередь, Путин сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения.

Ранее в России заявили о готовности к новым контактам с Украиной.

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